Жестокое избиение судьи в матче первенство Закарпатья. Видео

Матч чемпионата Высшей лиги Закарпатской области между командами "Карпаты" (Дубовое) и "Поляна" закончился нападением болельщиков на главного арбитра матча.

Фанаты, недовольные работой рефери, удалившего вратаря хозяев, повалили его на поле и начали избивать, в том числе ногами, – cообщает zakarpattya.net.ua.

Остановить избиение смогло только вмешательство полицейских, причем удары арбитру наносил даже бывший главный тренер "Карпат". Позже на ютуб-канале Mukachevo Net появилось видео случившегося после матча.