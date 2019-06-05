12:27 | Футбол

Жестокое избиение судьи в матче первенства Закарпатья. Видео

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Матч чемпионата Высшей лиги Закарпатской области между командами "Карпаты" (Дубовое) и "Поляна" закончился нападением болельщиков на главного арбитра матча.

Фанаты, недовольные работой рефери, удалившего вратаря хозяев, повалили его на поле и начали избивать, в том числе ногами, – cообщает zakarpattya.net.ua.

Остановить избиение смогло только вмешательство полицейских, причем удары арбитру наносил даже бывший главный тренер "Карпат". Позже на ютуб-канале Mukachevo Net появилось видео случившегося после матча.

 

 

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