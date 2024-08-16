Женская сборная России осталась на 27-м месте в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных, по которому женская сборная России сохранила за собой 27-е место с 1702,45 очками.

Новым лидером рейтинга стала сборная США, поднявшаяся на четыре строчки (2076,9). Американки выиграли олимпийский футбольный турнир в Париже. На втором месте расположилась Англия (2023,42). Тройку лучших замкнула национальная команда Испании (2021,09).

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.