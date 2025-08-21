«Зенит» стал обладателем международного Кубка Акинфеева-2025

«Зенита» впервые в своей истории завоевал главный трофей международного Кубка Игоря Акинфеева среди лучших академий стран СНГ, который завершился на «Арене Химки» 20 августа. Серебро — у подмосковной команды «Мастер-Сатурн».

В финальной игре турнира юные спортсмены с берегов Невы встретились с подмосковной академией «Мастер -Сатурн». В основное время голов забито не было. Судьбу Кубка решила послематчевая серия пенальти — в ней со счетом 3:0 победу одержал «Зенит». Третье место заняла московская «Родина». В игре за бронзу столичные футболисты со счетом 2:0 обыграли «Крылья Советов».

« Я очень счастлив, что мы собрались на этом прекрасном стадионе — «Арене Химки». Мы долго шли к этому, и наконец смогли совершить задуманное. Самое главное, что уже на протяжении семи лет спортивный праздник у нас удается. Рад видеть счастливые лица детей, улыбки родителей, много голов, много сейвов. Все это говорит о том, что наш турнир — один из самых сильнейших в стране. Я очень счастлив, что на нем собираются самые сильные академии России и стран СНГ. Все получают удовольствие от футбола. Увидимся в следующем году » , — сказал Игорь Акинфеев в ходе торжественной церемонии открытия финального дня соревнований.

Также «Зенит» (Егор Курицын и Захар Кучкасков) одержал победу в турнире по кипербатлу — битве вратарей. В полуфинале питерцы обыграли «Локомотив» (5:4), а в заключительном противостоянии нанесли поражение столичной академии «Спарта» (4:3). В еще одной традиционной дисциплине — кипербол — кубок завоевал ЦСКА. В финале красно-синие оказались сильнее «Балтики».