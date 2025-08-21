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21 августа 2025, 14:25

«Зенит» стал обладателем международного Кубка Акинфеева-2025

«Зенита» впервые в своей истории завоевал главный трофей международного Кубка Игоря Акинфеева среди лучших академий стран СНГ, который завершился на «Арене Химки» 20 августа. Серебро — у подмосковной команды «Мастер-Сатурн».

В финальной игре турнира юные спортсмены с берегов Невы встретились с подмосковной академией «Мастер-Сатурн». В основное время голов забито не было. Судьбу Кубка решила послематчевая серия пенальти — в ней со счетом 3:0 победу одержал «Зенит». Третье место заняла московская «Родина». В игре за бронзу столичные футболисты со счетом 2:0 обыграли «Крылья Советов».

«Я очень счастлив, что мы собрались на этом прекрасном стадионе — «Арене Химки». Мы долго шли к этому, и наконец смогли совершить задуманное. Самое главное, что уже на протяжении семи лет спортивный праздник у нас удается. Рад видеть счастливые лица детей, улыбки родителей, много голов, много сейвов. Все это говорит о том, что наш турнир — один из самых сильнейших в стране. Я очень счастлив, что на нем собираются самые сильные академии России и стран СНГ. Все получают удовольствие от футбола. Увидимся в следующем году», — сказал Игорь Акинфеев в ходе торжественной церемонии открытия финального дня соревнований.

Также «Зенит» (Егор Курицын и Захар Кучкасков) одержал победу в турнире по кипербатлу — битве вратарей. В полуфинале питерцы обыграли «Локомотив» (5:4), а в заключительном противостоянии нанесли поражение столичной академии «Спарта» (4:3). В еще одной традиционной дисциплине — кипербол — кубок завоевал ЦСКА. В финале красно-синие оказались сильнее «Балтики».

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Игорь Акинфеев

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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