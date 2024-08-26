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Сегодня, 13:08

«Зенит» объявил о новом наборе юных игроков в свою академию

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«Газпром» — Академия футбольного клуба «Зенит» приглашает на ежегодный просмотр
мальчиков 2015 и 2016 годов рождения, об этом сообщает официальный сайт петербургской команды.

«Отбор новичков, не являющихся игроками команд филиалов Академии, пройдет под руководством специалистов Академии 7 и 15 сентября 2024 года.

7 сентября — просмотр игроков 2015 года рождения с 12:00 — 17:00 (г. Санкт-Петербург, ул. Верности, 21). Телефон для связи: + 7 931 289 74 64 (Кирилл).

15 сентября — просмотр игроков 2016 года рождения с 10.00 — 15.00 (г. Санкт-Петербург, ул. Верности, 21). +7 921 410 20 92 (Сергей).

Отборы будут проводиться по предварительной записи строго по указанным телефонам.

Помимо предварительной записи, желающим попасть на отбор в «Газпром» — Академию понадобятся:
— медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом;
— спортивная форма и обувь;

Мы вас ждем!», — говорится в объявлении на клубном сайте.

Источник: Официальный сайт ФК
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Игорь Дивеев

ЦСКА

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Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Динамо

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