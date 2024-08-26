«Зенит» объявил о новом наборе юных игроков в свою академию

«Газпром» — Академия футбольного клуба «Зенит» приглашает на ежегодный просмотр

мальчиков 2015 и 2016 годов рождения, об этом сообщает официальный сайт петербургской команды.

«Отбор новичков, не являющихся игроками команд филиалов Академии, пройдет под руководством специалистов Академии 7 и 15 сентября 2024 года.

7 сентября — просмотр игроков 2015 года рождения с 12:00 — 17:00 (г. Санкт-Петербург, ул. Верности, 21). Телефон для связи: + 7 931 289 74 64 (Кирилл).

15 сентября — просмотр игроков 2016 года рождения с 10.00 — 15.00 (г. Санкт-Петербург, ул. Верности, 21). +7 921 410 20 92 (Сергей).

Отборы будут проводиться по предварительной записи строго по указанным телефонам.

Помимо предварительной записи, желающим попасть на отбор в «Газпром» — Академию понадобятся:

— медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом;

— спортивная форма и обувь;

Мы вас ждем!», — говорится в объявлении на клубном сайте.