«Зенит» напомнил, как Семак забивал «Спартаку» в Москве

За несколько дней до матча со «Спартаком» петербуржский «Зенит» решил напомнить, как в ворота москвичей забивал Сергей Семак.

Официальный Twitter «Зенита» выложил видео гола, забитого Семаком в марте 201-го года. В той встрече нынешний главный тренер клуба из Санкт-Петербурга открыл счет, а его команда обыграла «Спартак» (2:1).

<>??? <>#СпартакЗенит <>pic.twitter.com/FuLWpfRcC2— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) <>August 28, 2019

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в рамках 8 тура 1-го сентября и начнется в 19:00.