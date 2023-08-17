«Зенит», «Локомотив» и «Црвена Звезда» — в плей-офф турнира в Москве

Во второй день международного юношеского турнира UTLC CUP, проходящего в столице, все три российских команды одержали победы.

Юные футболисты петербургского «Зенита» второй тур подряд забили соперникам пять безответных мячей — на этот раз пострадал турецкий «Фенербахче». Егор Потапенко быстро оформил дубль, а к перерыву сине-бело-голубые вели уже четыре мяча, сняв вопросы об исходе встречи.

А вот успех «Локо» получился волевым — после первой 30-минутки москвичи проигрывали «Астане», это Алихан Рамазанов разобрался с защитником в штрафной и открыл счет. Чтобы перевернуть ход игры, железнодорожникам хватило трех минут в середине второго тайма. Отличились Артем Лаврентьев с пенальти и Егор Куклев. Теперь в третьем туре «Локомотив» и «Зенит», уже гарантировавшие себе выход в полуфинал, определят победителя своей группы.

Тогда как в другой сильнейший уже выявлен — это действующий обладатель трофея «Црвена Звезда». Сербская команда вслед за ЦСКА разгромила и минское «Динамо» в том же стиле. Быстрый гол Вука Джаича и доминирование на поле.

На второе же место вышли армейцы — больше тайма они не могли взломать оборону турецкого «Фатих Карагюмрюка». А когда ЦСКА повел, Тарык Калпаклы отквитал один мяч с пенальти. И все-таки российская команда дожала соперников, а Дмитрий Губкин оформил дубль. Теперь вторую путевку в плей-офф разыграют москвичи и минчане.

Международный футбольный турнир UTLC Cup учрежден АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» в качестве социального проекта, объединяющего страны на Евразийском континенте. Соревнованиях проходят с 15 по 19 августа, в них участвуют восемь академий из России, Белоруссии, Турции, Казахстана и Сербии.

UTLC CUP-2023

Группа А

«Динамо» — «Црвена Звезда» — 0:3 (0:2)

Голы: Джаич, 7. Чукич, 22. Павлица, 58.

ЦСКА — «Фатих Карагюмрюк» — 4:1 (0:0)

Голы: Грачев, 32 (с пенальти). Губкин, 41, 57. Елисеев, 60 — Калпаклы, 51 (с пенальти).

Группа В

«Локомотив» — «Астана» — 3:1 (0:1)

Голы: Лаврентьев, 39 (с пенальти). Куклев, 41, 46 — Рамазанов, 14.

«Зенит» — «Фенербахче» — 5:0 (4:0)

Голы: Потапенко, 6, 16. Лебедев, 20. Юдин, 25 (с пенальти). Салихов, 42.

17 августа

10.00 «Фатих Карагюмрюк» — «Црвена Звезда»

11.10 ЦСКА — «Динамо»

16.00 «Фенербахче» — «Астана»

17.10 «Локомотив» — «Зенит»

«Спорт-Экспресс» является официальным партнером турнира UTLC Cup