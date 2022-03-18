«Зенит» и программа социальных инвестиций «Родные города» проведут Благотворительный турнир «Зенит рядом»

Накануне Всемирного дня людей с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта, футбольный клуб «Зенит» и программа социальных инвестиций «Родные города» проведут Благотворительный турнир «Зенит рядом».

20 марта на футбольным поле «Газпром» — Академии «Зенита» встретятся команды ФК «47 в игре», подопечные фонда «Антон тут рядом» и воспитанники Дома-интерната для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития № 1.

Ребята проведут серию товарищеских матчей в формате 5х5. В церемонии награждения примет участие футболист основного состава «Зенита» Михаил Кержаков.