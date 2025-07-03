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3 июля 2025, 17:00

«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): онлайн-трансляция матча клубов РПЛ

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» встретятся в товарищеском матче
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» встретятся в товарищеском матче в четверг, 3 июля. Игра пройдет на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Товарищеские матчи. Клубы. .
03 июля 2025, 19:00. Смена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Динамо Мх

Прямая трансляция товарищеского матча двух российских команд будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Video.

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял второе место в чемпионате России, набрав 66 очков. «Динамо» Махачкала финишировало на 11-й строчке турнирной таблицы с 29 очками. Обе встречи команд в РПЛ завершились победой петербуржцев (2:1 дома, 1:0 в гостях).

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
4
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
6
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
7
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх 1 : 2
25.07 20:45 Спартак – Родина 3 : 0
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
Джон Джон
Джон Джон

Зенит

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
И К Ж
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1 0 1
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