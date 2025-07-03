«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): онлайн-трансляция матча клубов РПЛ

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» встретятся в товарищеском матче

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» встретятся в товарищеском матче в четверг, 3 июля. Игра пройдет на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Товарищеские матчи. Клубы. .

03 июля 2025, 19:00. Смена (Санкт-Петербург)

Прямая трансляция товарищеского матча двух российских команд будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Video.

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял второе место в чемпионате России, набрав 66 очков. «Динамо» Махачкала финишировало на 11-й строчке турнирной таблицы с 29 очками. Обе встречи команд в РПЛ завершились победой петербуржцев (2:1 дома, 1:0 в гостях).