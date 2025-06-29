«Зенит» и «Црвена Звезда» встретятся в товарищеском матче

«Зенит» и «Црвена Звезда» встретятся в товарищеском матче в воскресенье, 29 июня. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Црвена Звезда» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Товарищеские матчи. Клубы. .

29 июня, 19:00. Фишт (Сочи)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«Црвена Звезда» является действующим чемпионом Сербии. «Зенит» занял второе место в чемпионате России.

3 июля «Зенит» проведёт игру с махачкалинским «Динамо», а 9 июля встретится со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.