Вермален завершил игровую карьеру и вошел в штаб сборной Бельгии

Защитник Томас Вермален завершил игровую карьеру, сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

36-летний бельгиец войдет в тренерский штаб сборной Бельгии в качестве одного из помощников главного тренера Роберто Мартинеса.

Вермален сыграл 85 матчей за сборную Бельгии. Также защитник выступал за «Аякс», лондонский «Арсенал», «Барселону» и японский «Виссел Кобе».