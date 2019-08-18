Юрий Семин: «Локомотив» еще не набрал оптимальную форму»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил готовность команды к матчу 6-го тура чемпионата России против «Динамо».

«Локомотив» еще не набрал оптимальную форму. Потому что для этого нужно провести серию сильных матчей. Да и ряд игроков не набрали оптимальные кондиции, тот же Кверквелия, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Мы не ориентировались на изменения в составе «Динамо». Обращали внимание на свои действия, свои варианты. Конечно, неожиданности есть, так как это новые игроки. Они по-новому будут вести игру. Сориентируемся по ходу матча.

Джорджевич будет полезен в любое время, но сегодня оно пока еще не пришло».