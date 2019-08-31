Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол

Юрий Дюпин: «Во втором тайме «Рубин» скорректирует игру»

15:00
Теги:

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин после первого тайма рассказал о проблемах своей команды в игре с «Сочи».

— Да, немножко нерасторопно сыграли защитники в моменте с голом, — сказал Дюпин в эфире телеканала «Матч-Премьер». — Если бы сыграли чуть надежнее, не было бы момента вообще. У наших ворот хватает моментов, потому что мы играем высоко и у наших ворота появляются зоны. «Сочи» удается хорошо уходить в быстрые атаки. Мы скорректируем игру и постараемся исправить ситуацию во втором тайме.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир