Юрий Дюпин: «Во втором тайме «Рубин» скорректирует игру»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин после первого тайма рассказал о проблемах своей команды в игре с «Сочи».

— Да, немножко нерасторопно сыграли защитники в моменте с голом, — сказал Дюпин в эфире телеканала «Матч-Премьер». — Если бы сыграли чуть надежнее, не было бы момента вообще. У наших ворот хватает моментов, потому что мы играем высоко и у наших ворота появляются зоны. «Сочи» удается хорошо уходить в быстрые атаки. Мы скорректируем игру и постараемся исправить ситуацию во втором тайме.