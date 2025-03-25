Юрист Прокопец объяснил, почему Блаттер не сможет возглавить ФИФА даже после оправдания судом Швейцарии

Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Чрезвычайного апелляционного суда Швейцарии оправдать Мишеля Платини и Йозефа Блаттера по делу о финансовых махинациях.

«Само по себе решение апелляционной палаты Швейцарского уголовного суда никак не влияет на возможность Блаттера и Платини занимать футбольные посты.

Здесь имеют значение прежде всего принятые в отношении них решения комитета по этике ФИФА и CAS. Так, Платини финальным решением CAS был отстранен от футбола на четыре года с 8 октября 2015 года. Эта дисквалификация истекла 8 октября 2019 года. То есть он уже сейчас может занимать все возможные футбольные посты. То, что его оправдали, делает это более реализуемым на практике.

Технический нюанс — согласно правилам ФИФА, ему необходимо будет отображать факт этого наказания в специальной анкете, которую в обязательном порядке заполняют все кандидаты на пост президента, генерального секретаря и члена совета ФИФА.

С Блаттером сложнее, поскольку в марте 2021 года к нему применили отстранение на 6 лет 8 месяцев за различные нарушения Кодекса этики ФИФА. Соответственно, вплоть до 2028 года он даже теоретически не может занимать никакие футбольные посты», — сказал Прокопец «СЭ».