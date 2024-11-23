Блаттер — о ФИФА: «Я создал монстра»

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в очередной раз сравнил организацию, в которой работал, с монстром.

«Мой предшественник Авеланж сказал мне после чемпионата мира-2010 в Южной Африке, где ФИФА впервые заработала реальные деньги, что я создал монстра. Он был прав. Я создал монстра.

ФИФА была бедной организацией, когда я пришел туда в качестве директора программ развития в 1975 году. Спонсоры, такие как Adidas, не платили никаких денег, они просто давали мячи и футболки. Первая спонсорская сделка, которая действительно принесла деньги, была заключена с Coca-Cola в 1976 году. Затем появилось общественное телевидение, которое внезапно разрешило рекламу. Футбол стал суперпродуктом для телевидения, супершоу, которое можно было продать за большие деньги. Первым чемпионатом мира, который действительно принес деньги, стал чемпионат мира 2010 года в Южной Африке. Когда Инфантино стал президентом в 2016 году, он сидел в удобной позе, и денежная машина работала. Теперь он разгоняет ее все больше и больше», — цитирует Watson Блаттера.

Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец покинул свой пост на фоне коррупционного скандала. Тогда его отстранили от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков руководителю УЕФА Мишелю Платини. Позднее срок дисквалификации сократили до шести лет.