«Я женщина. Это издевательство». Вратарь женской сборной Ирана подаст в суд после просьбы Иордании проверить ее пол
Вратарь женской сборной Ирана Зохре Коудаи прокомментировала обращение президента Федерации футбола Иордании (JFA) Али бин аль-Хусейна, сына короля Иордании Хусейна и одного из вице-президентов ФИФА, в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) с просьбой проверить ее пол.
«Я подам в суд на Федерацию футбола Иордании, — приводит слова Коудаи Hurriyet. — Я женщина. Это издевательство».
25 сентября женская сборная Ирана одержала победу над командой Иордании (0:0, по пенальти — 4:2) в матче отборочного турнира Кубка Азии и вышла в финальную часть турнира. После встречи у Иордании возникли сомнения, что один из игроков соперника является женщиной.
Дополнительная информация:
https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/erkek-kaleci-krizinde-beklenen-aciklama-ben-bir-kadinim-urdunun-yaptigi-zorbalik-41940547
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