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«Я женщина. Это издевательство». Вратарь женской сборной Ирана подаст в суд после просьбы Иордании проверить ее пол

Вратарь женской сборной Ирана подаст в суд после просьбы принца Иордании проверить ее пол
14:40
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Вратарь женской сборной Ирана Зохре Коудаи прокомментировала обращение президента Федерации футбола Иордании (JFA) Али бин аль-Хусейна, сына короля Иордании Хусейна и одного из вице-президентов ФИФА, в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) с просьбой проверить ее пол.

«Я подам в суд на Федерацию футбола Иордании, — приводит слова Коудаи Hurriyet. — Я женщина. Это издевательство».

25 сентября женская сборная Ирана одержала победу над командой Иордании (0:0, по пенальти — 4:2) в матче отборочного турнира Кубка Азии и вышла в финальную часть турнира. После встречи у Иордании возникли сомнения, что один из игроков соперника является женщиной.

Дополнительная информация:

https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/erkek-kaleci-krizinde-beklenen-aciklama-ben-bir-kadinim-urdunun-yaptigi-zorbalik-41940547

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Карен Саркисян все материалы автора
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