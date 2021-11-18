«Я женщина. Это издевательство». Вратарь женской сборной Ирана подаст в суд после просьбы Иордании проверить ее пол

Вратарь женской сборной Ирана Зохре Коудаи прокомментировала обращение президента Федерации футбола Иордании (JFA) Али бин аль-Хусейна, сына короля Иордании Хусейна и одного из вице-президентов ФИФА, в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) с просьбой проверить ее пол.

«Я подам в суд на Федерацию футбола Иордании, — приводит слова Коудаи Hurriyet. — Я женщина. Это издевательство».

25 сентября женская сборная Ирана одержала победу над командой Иордании (0:0, по пенальти — 4:2) в матче отборочного турнира Кубка Азии и вышла в финальную часть турнира. После встречи у Иордании возникли сомнения, что один из игроков соперника является женщиной.