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Вышли постер и трейлер фильма «Федя. Народный футболист»

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Кадр из фильма «Федя. Народный футболист».

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и продюсерский центр «Сделано в ДЕЛО» выпустили трейлер и постер фильма «Федя. Народный футболист».

Фильм посвящен бывшему полузащитнику «Спартака» Федору Черенкову. Режиссером картины стал Николай Акелькин, он также стал соавтором сценария вместе с продюсером Ильей Казаковым.

Главную роль в фильме исполнил Станислав Румянцев, также на экране появятся звезды российского кино Николай Фоменко, Борис Щербаков, Александра Дроздова, Игорь Петренко, Сергей Мигицко, Борис Каморзин и другие.

Постер фильма «Федя. Народный футболист».

Амбассадорами картины стали всемирно известный пианист Денис Мацуев, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, спортивный комментатор Константин Генич и бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия.

«Федор Черенков — мой любимый футболист, это уникальный человек для нашего спорта, его любили и уважали даже болельщики других клубов. Нашей задачей было снять не очередной спортивный байопик, а масштабное, достоверное, современное кино. А то, как снят футбол, уверен, удивит многих, так его еще никто не снимал у нас в стране, а может и в мире», — заявил генеральный продюсер проекта Сергей Шишкарев.

Фильм «Федя. Народный футболист» выйдет в прокат 31 октября.

Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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