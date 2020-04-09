Выходи на связь с любимого стадиона: обои для Zoom от «СЭ»
Виртуальный фон для видеотрансляций и конференций в программе Zoom поможет вам осуществить эфир с любимой арены.
Пандемия коронавируса изменила мир: спортивные мероприятия отменены, стадионы закрыты, а коммуникация во всем мире ведется через интернет. Особой популярностью стало пользоваться приложение для видеосвязи Zoom — многие организации проводят онлайн-конференции, вебинары и деловые встречи удаленно. Число пользователей приложения в мире с декабря возросло с 10 до 200 миллионов (данные The Verge).
Большинство пользователей приложения могут воспользоваться функцией «Виртуальный фон» и выбрать в качестве фона для общения любое понравившееся изображение.
Мы также призываем вас оставаться дома. Для пользователей этого приложения мы подготовили серию виртуальных фонов с изображением главных стадионов страны и Европы. Теперь вы можете выйти на связь с коллегами или близкими с любимой арены. Представим себя снова на футболе!
Мы вместе с вами будем ждать возобновления любимой игры и возвращения зрителей на трибуны! Ну а пока — оставайтесь дома и выходите на связь с любимого стадиона!
Инструкция по установке виртуального фона (англ.). Функция доступна на компьютерах, а также на мобильных устройствах с iOs.
1. «Лужники»
2. «Открытие Арена»
3. «ВЭБ Арена»
4. «Динамо»
5. «РЖД Арена»
6. «Газпром Арена»
7. «Олд Траффорд»
8. «Камп Ноу»
9. «Сантьяго Бернабеу»
10. Футбольное поле
Все фоны в исходном разрешении можно скачать здесь.