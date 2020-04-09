Выходи на связь с любимого стадиона: обои для Zoom от «СЭ»

Виртуальный фон для видеотрансляций и конференций в программе Zoom поможет вам осуществить эфир с любимой арены.

Пандемия коронавируса изменила мир: спортивные мероприятия отменены, стадионы закрыты, а коммуникация во всем мире ведется через интернет. Особой популярностью стало пользоваться приложение для видеосвязи Zoom — многие организации проводят онлайн-конференции, вебинары и деловые встречи удаленно. Число пользователей приложения в мире с декабря возросло с 10 до 200 миллионов (данные The Verge).

Большинство пользователей приложения могут воспользоваться функцией «Виртуальный фон» и выбрать в качестве фона для общения любое понравившееся изображение.

Мы также призываем вас оставаться дома. Для пользователей этого приложения мы подготовили серию виртуальных фонов с изображением главных стадионов страны и Европы. Теперь вы можете выйти на связь с коллегами или близкими с любимой арены. Представим себя снова на футболе!

Мы вместе с вами будем ждать возобновления любимой игры и возвращения зрителей на трибуны! Ну а пока — оставайтесь дома и выходите на связь с любимого стадиона!

Инструкция по установке виртуального фона (англ.). Функция доступна на компьютерах, а также на мобильных устройствах с iOs.

1. «Лужники»

«Лужники». Фото «СЭ»

2. «Открытие Арена»

«Открытие Арена». Фото «СЭ»

3. «ВЭБ Арена»

«ВЭБ Арена». Фото «СЭ»

4. «Динамо»

«Динамо». Фото «СЭ»

5. «РЖД Арена»

«РЖД Арена». Фото «СЭ»

6. «Газпром Арена»

«Газпром Арена». Фото «СЭ»

7. «Олд Траффорд»

«Олд Траффорд». Фото «СЭ»

8. «Камп Ноу»

«Камп Ноу». Фото «СЭ»

9. «Сантьяго Бернабеу»

«Сантьяго Бернабеу». Фото «СЭ»

10. Футбольное поле

Футбольное поле. Фото «СЭ»

Все фоны в исходном разрешении можно скачать здесь.