Колосков — об Инфантино: «Футбол его мало заботит, его волнует вопрос сохранения статуса президента»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о письме главы ФИФА Джанни Инфантино главам национальных федераций с призывом поддержать новую коммерческую структуру организации.

«Эти деньги еще надо заработать! В серьезных организациях так не делается. Я вам пообещаю, а вы мне дайте возможность делать то, что я хочу? Думаю, у него этот номер не пройдет. УЕФА займет принципиальную позицию по этому поводу. Подкупом это, конечно, не назвать. Но это все звенья одной цепи. На пользу футболу это не идет. Сам футбол его мало заботит, его волнует вопрос сохранения своего статуса президента», — сказал Колосков «СЭ».

28 июля ФИФА подтвердила планы создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise стоимостью 20 миллиардов долларов и продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола. Новой структуре планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира.

(Давид Петросян)