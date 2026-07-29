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29 июля, 16:55

Колосков — об Инфантино: «Футбол его мало заботит, его волнует вопрос сохранения статуса президента»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о письме главы ФИФА Джанни Инфантино главам национальных федераций с призывом поддержать новую коммерческую структуру организации.

«Эти деньги еще надо заработать! В серьезных организациях так не делается. Я вам пообещаю, а вы мне дайте возможность делать то, что я хочу? Думаю, у него этот номер не пройдет. УЕФА займет принципиальную позицию по этому поводу. Подкупом это, конечно, не назвать. Но это все звенья одной цепи. На пользу футболу это не идет. Сам футбол его мало заботит, его волнует вопрос сохранения своего статуса президента», — сказал Колосков «СЭ».

Джанни Инфантино.Инфантино — главный враг футбола

28 июля ФИФА подтвердила планы создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise стоимостью 20 миллиардов долларов и продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола. Новой структуре планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира.

(Давид Петросян)

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
2
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
6
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив 2 : 1
1.08 20:45 Балтика – Динамо 2 : 1
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 2 0 2
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