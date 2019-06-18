Вячеслав Колосков – об аресте Платини по подозрению в коррупции: "Не верю, что Мишель виновен"

Почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил "СЭ", что не верит в справедливость ареста экс-руководителя УЕФА Мишеля Платини. Сегодня получила распространение информация, что Платини задержан во Франции по подозрению в коррупции во время выборов места проведения ЧМ-2022 в декабре 2010 года. Выбор пал на Катар.

– Я участвовал в выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 от нашей страны, Платини не проявлял себя негативно по отношению к нам. Что там с Катаром – не знаю, – сказал Колосков. – Но убежден, что информация о его участии в коррупционных схемах – странная. Мишель – достаточно обеспеченный человек с незапятнанной репутацией как футболиста, так и функционера. Не верю в его виновность. (Иван Торопцев)