13 мая, 19:34

Всероссийский день футбола предложили отмечать в последнюю субботу мая

Президенту России Владимиру Путину направили проект указа об учреждении Всероссийского дня футбола. Его планируется отмечать в последнюю субботу мая, сообщает РБК.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что указы заранее не анонсируют: «Если такой указ подпишем, то естественно он будет публичным». Таким образом, он не подтвердил и не опровергнул существование проекта документа.

Предполагается, что если указ подпишут, то Всероссийский день футбола могут отметить 31 мая 2025 года.

Ранее предлагал учредить такой праздник Российский футбольный союз. Его поддержали Российская академия наук, Минспорта, Минтруда и МИД. При этом 25 мая отмечается Всемирный день футбола.

Источник: РБК
