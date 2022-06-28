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Врио губернатора Томской области выделил средства на покрытие долгов по зарплате перед футболистами «Томи»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Врио губернатора Томской области Владимир Мазур заявил, что не допустит банкротства футбольного клуба «Томь».

«Проблемы в ФК «Томь» копились годами и привели клуб в нынешнее состояние глубокого кризиса. Мне этот вопрос, как и другие, достался по наследству. Накопленные долги по зарплате, а также сложности со спонсорами стали причиной вылета «Томи» из двух футбольных лиг», — написал Мазур в своем Telegram-канале.

Врио губернатора сообщил, что выделил средства на покрытие долгов по зарплате перед футболистами «Томи».

«Но главная беда даже не в этом. В 2014 году, по решению областных властей, томские стадионы «Труд» и «Темп» передали на баланс ФК «Томь». Невыплата зарплаты означает банкротство клуба и то, что стадионы пойдут с молотка. Такое нельзя допустить! Поэтому я в экстренном порядке нашел деньги на покрытие долгов по зарплате. Это позволит избежать банкротства и спасти стадионы. То есть оставить их в собственности региона», — отметил Мазур.

Также глава Томской области отметил, что «молодежка» будет сохранена и продолжит играть в сезоне-2022.

«Молодежку» футбольного клуба мы сохраним, она продолжит играть в сезоне-2022. Также в полном объеме продолжит работу региональный центр подготовки футболистов, обучающий детей и подростков. Самой «Томи» предстоит непростой путь обратно в первую лигу. Пройти его — задача руководства и игроков клуба. Решить задачу реально, если взяться как следует.

Прекрасно понимаю, насколько «Томь» значима для ее болельщиков. Все-таки 65 лет клубу — это эпоха. При этом считаю принципиальным, что финансирование клуба по-прежнему должно оставаться за спонсорами", — заявил Мазур.

27 июня стало известно, что «Томь» не прошла лицензирование для участия в ФНЛ-2.

Ранее сообщалось, что региональные власти готовы найти финансирование для академии «Томи». При этом школа потеряет статус футбольной академии, поскольку его получают только спортшколы при футбольных клубах, играющих в лиге.

В сезоне-2021/22 «Томь» заняла 14-е место в таблице ФНЛ-1 с 48 очками в 38 матчах.

3 июня стало известно, что «Томь» не получила лицензию для участия в первенстве ФНЛ-1 в следующем сезоне.

Источник: https://t.me/mazur_70/135

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