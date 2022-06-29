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Габулов: «Желание вернуться к работе есть, но никаких предложений от клубов РПЛ пока не было»

Антон Иванов
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Экс-генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем.

«Никаких предложений по работе от клубов РПЛ пока не было. Сейчас я сосредоточен на отдыхе. Желание вернуться к работе, конечно же, есть, понимание и все знания тоже. Будет предложение — обязательно рассмотрю его. Пойду ли я обратно в «Химки», если позовут? Нет, я не пойду обратно в эту команду. Буду рассматривать должности спортивного или генерального директора. Но пока о чем-либо говорить рано. Будет спрос, тогда и будем обсуждать», — сказал Габулов «СЭ».

Владимир Габулов покинул должность генерального директора «Химок» 5-го мая по собственному желанию. Он занимал этот пост с декабря 2021-го года.

Владимир Габулов
Футбол
РПЛ
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