Габулов: «Желание вернуться к работе есть, но никаких предложений от клубов РПЛ пока не было»

Экс-генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем.

«Никаких предложений по работе от клубов РПЛ пока не было. Сейчас я сосредоточен на отдыхе. Желание вернуться к работе, конечно же, есть, понимание и все знания тоже. Будет предложение — обязательно рассмотрю его. Пойду ли я обратно в «Химки», если позовут? Нет, я не пойду обратно в эту команду. Буду рассматривать должности спортивного или генерального директора. Но пока о чем-либо говорить рано. Будет спрос, тогда и будем обсуждать», — сказал Габулов «СЭ».

Владимир Габулов покинул должность генерального директора «Химок» 5-го мая по собственному желанию. Он занимал этот пост с декабря 2021-го года.