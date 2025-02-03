«Вижу у Головина инфантильность к происходящему на поле». Игнашевич стал гостем подкаста C&C
Экс-игрок ПФК ЦСКА и сборной России пришел на второй выпуск видеоподкаста Cappuccino & Catenaccio, который выходит при участии БЕТСИТИ.
Вместе с ведущими подкаста Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным они обсудили итоги группового этапа Лиги чемпионов, переход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ», поспорили о текущем уровне Роналду, а также поговорили о спаде Александра Головина по сравнению с прошлым сезоном.
«В чем проблема Головина? Он не играет 90 минут, и меня это поражает. В России он играл 90 минут, а там — нет, не дают ему шанса. Плюс он травмируется постоянно, не играет больше нескольких месяцев подряд.
Я не знаю, что у него с личной жизнью. Семья — это тыл, это мотивация. Для большого игрока это хорошее подспорье в карьере. Если не ошибаюсь, он не женат.
Какой Головин игрок? Он не очень приятный на поле футболист. Это может быть как минусом, так и плюсом. Он не очень командный, не очень хорошо реагирует на все то, что происходит на футбольном поле. Нервно? Да. У него много карточек, в том числе и красных, было в ЦСКА за разговоры, за дисциплину, за отмашки случались предупреждения. Он тогда был еще молод, мы его успокаивали, спасали от красных карточек, учили уму-разуму молодых игроков.
И сейчас я вижу у него инфантильность по отношению к тому, что происходит на футбольном поле. Он не лидер этой команды, хотя ему уже близко к 30, много сезонов играет за одну команду. Он «десятка», а это лишний груз на спине, не каждый с «десяткой» может играть. Она обязывает к тому, что ты должен решать, быть лидером», — сказал Игнашевич в подкасте Cappuccino & Catenaccio, который выпускается при участии БЕТСИТИ.
Посмотреть свежий выпуск можно в VK и на YouTube.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3