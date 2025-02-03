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«Вижу у Головина инфантильность к происходящему на поле». Игнашевич стал гостем подкаста C&C

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Экс-игрок ПФК ЦСКА и сборной России пришел на второй выпуск видеоподкаста Cappuccino & Catenaccio, который выходит при участии БЕТСИТИ.

Вместе с ведущими подкаста Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным они обсудили итоги группового этапа Лиги чемпионов, переход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ», поспорили о текущем уровне Роналду, а также поговорили о спаде Александра Головина по сравнению с прошлым сезоном.

«В чем проблема Головина? Он не играет 90 минут, и меня это поражает. В России он играл 90 минут, а там — нет, не дают ему шанса. Плюс он травмируется постоянно, не играет больше нескольких месяцев подряд.

Я не знаю, что у него с личной жизнью. Семья — это тыл, это мотивация. Для большого игрока это хорошее подспорье в карьере. Если не ошибаюсь, он не женат.

Какой Головин игрок? Он не очень приятный на поле футболист. Это может быть как минусом, так и плюсом. Он не очень командный, не очень хорошо реагирует на все то, что происходит на футбольном поле. Нервно? Да. У него много карточек, в том числе и красных, было в ЦСКА за разговоры, за дисциплину, за отмашки случались предупреждения. Он тогда был еще молод, мы его успокаивали, спасали от красных карточек, учили уму-разуму молодых игроков.

И сейчас я вижу у него инфантильность по отношению к тому, что происходит на футбольном поле. Он не лидер этой команды, хотя ему уже близко к 30, много сезонов играет за одну команду. Он «десятка», а это лишний груз на спине, не каждый с «десяткой» может играть. Она обязывает к тому, что ты должен решать, быть лидером», — сказал Игнашевич в подкасте Cappuccino & Catenaccio, который выпускается при участии БЕТСИТИ.

Посмотреть свежий выпуск можно в VK и на YouTube.

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«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

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Локомотив

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Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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