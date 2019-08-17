«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью, забив на двоих 8 мячей

«Вильярреал» и «Гранада» во 1-м туре чемпионата Испании в очном поединке забили 8 голов. Встреча закончилась со счетом 4:4.

Чемпионат Испании. Лига 1

1-й тур

«Леганес» — «Осасуна» — 0:1 (0:0)

Гол: Авила, 75.

«Леганес»: Куэльяр, Росалес (Наварро, 77), Сиовас, Сильва, Бустинса (Арнаис, 77), Тарин, Рубен Перес, Эрасо (Ресио, 67), Оскар Родригес, Брэйтуэйт, Эн-Несири.

«Осасуна»: Мартинес, Эступиньян, Гарсия, Видаль, Эрнандес, Ойер, Брашанац (Лильо Кастельяно, 90+4), Торрес, Монкайола, Ибаньес (Кардона, 70), Авила (Переа, 83).

Предупреждения: Торрес, 17. Авила, 35. Ибаньес, 45+1. Монкайола, 65. Ресио, 73.

Удаление: Оскар Родригес, 90+3.

Судья: Альберола Рохас.

17 августа. Леганес. Стадион «Бутарке».

«Вильярреал» — «Гранада» — 4:4 (1:1)

Голы: Касорла, 35 — с пенальти (1:0). Вико, 45+6 — с пенальти (1:1). Мойсес Гомес, 53 (2:1). Пенья, 62 — в свои ворота (2:2). Морено, 65 (3:2). Чиквуэзе, 73 (4:2). Сольдадо, 75 (4:3). Пуэртас, 81 (4:4).

«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Альбиоль, Пенья, Пау Торрес, Кинтилья, Касорла, Иборра (Бакка, 83), Мойсес Гомес (Тригерос, 78), Замбо, Морено (Токо-Экамби, 69), Чиквуэзе.

«Гранада»: Силва, Диас, Дуарте, Санчес, Кини, Монторо, Вико (Рамос, 78), Пуэртас, Брайс (Азиз, 69), Сольдадо, Вадильо (Мачис, 56).

Предупреждения: Касорла, 36. Альбиоль, 45+3. Санчес, 59. Замбо, 70.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

17 августа. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».