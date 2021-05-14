Вице-президент РФС Соловьев возглавил Федерацию футбола Московской области
13:44
Вице-президент РФС Денис Соловьев возглавил Федерацию футбола Московской области.
«Поздравляем Дениса Борисовича с избранием и желаем плодотворной работы», — говорится на сайте РФС.
Сегодня, 14 мая, состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция, на которой был выбран руководитель Федерации футбола Московской области. Данную должность занял председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев.
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