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Вице-президент РФС Соловьев возглавил Федерацию футбола Московской области

13:44

Вице-президент РФС Денис Соловьев возглавил Федерацию футбола Московской области.

«Поздравляем Дениса Борисовича с избранием и желаем плодотворной работы», — говорится на сайте РФС.

Сегодня, 14 мая, состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция, на которой был выбран руководитель Федерации футбола Московской области. Данную должность занял председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/

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