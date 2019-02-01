Великий бомбардир Батистута. А вы помните его лучшие голы? Аргентинцу - 50 лет!

Сегодня 50-летний юбилей празднует известный в прошлом аргентинский нападающий Габриэль Батистута.

Батистута, или, как его еще называли болельщики и комментаторы, "Батигол", известен выступлениями за "Ривер Плейт", "Боку Хуниорс", "Фиорентину", "Рому" и "Интер". Основную часть карьеры аргентинец провел в стане "фиалок", он играл за них с 1991 по 2000 годы. В составе "Ромы", в 2001 году Батистута стал чемпионом Италии. Габриэль сыграл 77 матчей за сборную Аргентины, в которых забил 54 гола. За "альбиселесту" он выиграл два Кубка Америки в 1991 и 1993 годах.