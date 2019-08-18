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Валерий Карпин: «Сами подарили голы сопернику»

19:13
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:2).

— Ваша команда проиграла здесь и в прошлом сезоне. Получается, что «Уфа» — неудобный соперник?

— Можно на что угодно свалить поражение, но сегодня мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы сопернику, — цитирует Карпина официальный сайт ростовчан.

— Не думаете, что со стороны «Ростова» имела место недооценка соперника?

— Причем здесь недооценка? Это футбол, мы должны двигаться дальше и работать над своими ошибками.

— Оказал ли искусственный газон влияние на итоговый результат?

— Неправильно говорить об этом, хотя в случае с первым голом сыграл важную роль отскок. Но обе команды в равных условиях, поэтому дело не в этом.

Уфа — Ростов

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/12809

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