Вадим Евсеев: «Если ЦСКА и «Зенит» хотят приобрести Кругового, то он дорос до этого уровня»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об интересе «Зенита» и ЦСКА к защитнику Даниле Круговому.

«Если такие команды хотят его приобрести, то он дорос до этого уровня, — рассказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

Ситуация такая, что в таких командах футболисты не раскрываются. Поэтому уходят ниже, начинают раскрываться там, показывают свой уровень. Мы пытаемся им в этом помочь и тогда большие клубы вновь обращают на них свое внимание».

Как сообщал «СЭ», Круговой склоняется к переходу в петербургский клуб, воспитанником которого является. Ранее же приоритетным вариантом для него был ЦСКА.