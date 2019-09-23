ВАДА продолжает расследовать 47 дел российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) продолжает расследовать 47 случаев предполагаемого нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами, сообщает Reuter.
2 июля ВАДА объявило о передаче международным спортивным федерациям первой части информации по данным из московской лаборатории. Речь шла о данных по 43 спортсменам и 150 пробам. Отмечалось, что пробы 298 российских спортсменов вызывают подозрения.
Ранее ВАДА инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства по ускоренной процедуре.
The Telegraph сообщила, что России грозит отстранение от Олимпийских игр. В воскресенье сообщалось, что WADA предоставило российской стороне три недели для дачи объяснений по информации о возможных манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.