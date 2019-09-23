ВАДА продолжает расследовать 47 дел российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) продолжает расследовать 47 случаев предполагаемого нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами, сообщает Reuter.

2 июля ВАДА объявило о передаче международным спортивным федерациям первой части информации по данным из московской лаборатории. Речь шла о данных по 43 спортсменам и 150 пробам. Отмечалось, что пробы 298 российских спортсменов вызывают подозрения.

Ранее ВАДА инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства по ускоренной процедуре.