В Уругвае в честь Суареса дали имя футбольным воротам

В ночь с 6 на 7 сентября нападающий Луис Суарес провел последний матч в карьере за сборную Уругвая.

Чтобы отдать дань уважения лучшему бомбардиру в истории национальной команды, именем Суареса назвали одни из ворот арены «Сентенарио» в Монтевидео.

После матча квалификации ЧМ-2026 с Парагваем (0:0) Суарес сделал памятное фото, повиснув на воротах вместе со своей семьей.

Суарес дебютировал за сборную Уругвая в феврале 2007 года. С тех пор 37-летний футболист провел 143 матча за команду и забил 69 голов.