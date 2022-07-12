В «Уфе» назвали потерей уход вратаря Александра Беленова из клуба
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал подробности расторжения контракта с вратарем Александром Беленовым.
«Для нас это огромная потеря. Это основной лидер команды, с которым мы добивались больших результатов. Но сложились такие обстоятельства. Он сам все расскажет. Для нас сегодня Беленов — неподъемная фигура. Он молодец, что пошел нам навстречу. Большое ему спасибо за это. Он большой футболист и человек, которого я уважаю. Хочу, чтобы он и дальше развивался в футболе. Мы расстаемся в добрых отношениях. Так складывается, что «Уфа» не может его потянуть. Это общее решение. Саша понимает, что у него большая зарплата», — сказал Газизов «СЭ».
Беленов выступал за «Уфу» с февраля 2017 года. В прошлом сезоне голкипер пропустил 37 голов в 27 матчах за уфимцев, отыграв 4 встречи на ноль.
В матче 27-го тура РПЛ-2021/22 против «Химок» (1:1) Беленов получил травму связок голеностопа и колена после столкновения с защитником химчан Эльмиром Набиуллиным.
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ЦСКА – Урал
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