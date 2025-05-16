В УЕФА раскритиковали главу ФИФА Инфантино за участие в турне Трампа

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскритиковал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который стал участником турне президента США Дональда Трампа по странам Персидского залива, сообщает Sky News.

Из-за опоздания Инфантино в связи с поездкой пришлось отложить начало конгресса ФИФА в Асунсьоне, который проходил 15 мая. Кроме того, президент ФИФА пропустил несколько мероприятий организации. Впоследствии он принес извинения «за неудобства».

«Изменение графика в последнюю минуту — судя по всему, ради удовлетворения частных политических интересов — никак не служит интересам футбола и, похоже, ставит их на второе место. Мы все на своих должностях ради служения футболу — от улицы до трибуны, и члены совета ФИФА от УЕФА сочли необходимым в данном случае подчеркнуть, что на первом месте должен стоять футбол», — говорится в заявлении УЕФА, которое приводит Sky Sports.

Инфантино в ходе турне Трампа посетил Катар и Саудовскую Аравию. Он уточнил, что обсуждались вопросы проведения чемпионатов мира: в 2026 году турнир пройдет в США, а в 2034 году — в Саудовской Аравии. По словам президента ФИФА, на этих переговорах он «представлял футбол». Он планировал успеть вовремя на конгресс, однако возникла проблема с авиарейсом.