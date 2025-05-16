В УЕФА раскритиковали главу ФИФА Инфантино за участие в турне Трампа
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскритиковал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который стал участником турне президента США Дональда Трампа по странам Персидского залива, сообщает Sky News.
Из-за опоздания Инфантино в связи с поездкой пришлось отложить начало конгресса ФИФА в Асунсьоне, который проходил 15 мая. Кроме того, президент ФИФА пропустил несколько мероприятий организации. Впоследствии он принес извинения «за неудобства».
«Изменение графика в последнюю минуту — судя по всему, ради удовлетворения частных политических интересов — никак не служит интересам футбола и, похоже, ставит их на второе место. Мы все на своих должностях ради служения футболу — от улицы до трибуны, и члены совета ФИФА от УЕФА сочли необходимым в данном случае подчеркнуть, что на первом месте должен стоять футбол», — говорится в заявлении УЕФА, которое приводит Sky Sports.
Инфантино в ходе турне Трампа посетил Катар и Саудовскую Аравию. Он уточнил, что обсуждались вопросы проведения чемпионатов мира: в 2026 году турнир пройдет в США, а в 2034 году — в Саудовской Аравии. По словам президента ФИФА, на этих переговорах он «представлял футбол». Он планировал успеть вовремя на конгресс, однако возникла проблема с авиарейсом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5