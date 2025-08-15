В «Тюмени» рассказали о состоянии игроков второй команды после ДТП в Омской области

В пресс-службе «Тюмени» в разговоре с «СЭ» ответили на вопрос о состоянии здоровья футболистов второй команды после ДТП в Омской области.

«Все живы-здоровы. Сейчас все в шоке, и у многих игроков ссадины. Субботний матч с «Иртышом-2» перенесли. Надеемся, что к следующей календарной игре все игроки уже восстановятся», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч 16-го тура регионального первенства страны среди команд третьей лиги между командами «Тюмень-2» и «СибГУФК-Иртыш-2» должен был состояться 16 августа.