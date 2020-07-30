В Швейцарии открыли уголовное дело в отношении президента ФИФА Инфантино

Специальный прокурор в Швейцарии открыл уголовное дело в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщает Mirror.

Указано, что речь идет о встрече Инфантино с генеральным прокурором Швейцарии прокурором Михаэлем Лаубером, который на прошлой неделе предложил отправить его в отставку. Выяснилось, что Лаубер скрыл эту встречу, хотя именно федеральная прокуратура Швейцарии в то время расследовала злоупотребления в ФИФА. Оба чиновника отрицают, что сделали что-либо противозаконное.

50-летний Джанни Инфантино — гражданин Швейцарии и Италии. Он возглавил ФИФА в 2016 году, сменив на этой должности Йозефа Блаттера.