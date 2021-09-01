В школах 8 регионов России уроком физкультуры стал урок футбола

С 1 сентября 150 общеобразовательных школ 8 регионов страны принимают участие в проекте «Футбол в школе», информирует официальный сайт РФС. Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола.

Это стало возможно благодаря созданию модуля «Футбол» в учебной программе предмета «Физическая культура». Модуль разработан совместно Минпросвещения России и РФС и уже утвержден в статусе федерального государственного образовательного стандарта.

«Появление футбола в учебном плане, а также регулярные соревнования между школами помогают решить сразу две задачи. Во-первых, укрепить здоровье населения, повысить массовость занятий физкультурой и спортом. Во-вторых, создать дополнительные возможности для появления новых молодых игроков в нашем профессиональном футболе. Начав занятия футболом в школе, ребенок может увлечься этим видом спорта, после чего перейти в ДЮСШ. Там он сможет продолжить свое футбольное обучение и потенциально — вырасти в профессионального футболиста. Ключевой задачей проекта при этом является обучение педагогов, чтобы они проводили занятия футболом по современным методикам», — сказал президент РФС Александр Дюков.

В 2021 году в проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга. Во все школы РФС за счет собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола.