В школах 8 регионов России уроком физкультуры стал урок футбола
С 1 сентября 150 общеобразовательных школ 8 регионов страны принимают участие в проекте «Футбол в школе», информирует официальный сайт РФС. Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола.
Это стало возможно благодаря созданию модуля «Футбол» в учебной программе предмета «Физическая культура». Модуль разработан совместно Минпросвещения России и РФС и уже утвержден в статусе федерального государственного образовательного стандарта.
«Появление футбола в учебном плане, а также регулярные соревнования между школами помогают решить сразу две задачи. Во-первых, укрепить здоровье населения, повысить массовость занятий физкультурой и спортом. Во-вторых, создать дополнительные возможности для появления новых молодых игроков в нашем профессиональном футболе. Начав занятия футболом в школе, ребенок может увлечься этим видом спорта, после чего перейти в ДЮСШ. Там он сможет продолжить свое футбольное обучение и потенциально — вырасти в профессионального футболиста. Ключевой задачей проекта при этом является обучение педагогов, чтобы они проводили занятия футболом по современным методикам», — сказал президент РФС Александр Дюков.
В 2021 году в проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга. Во все школы РФС за счет собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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