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В школах 8 регионов России уроком физкультуры стал урок футбола

15:30
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С 1 сентября 150 общеобразовательных школ 8 регионов страны принимают участие в проекте «Футбол в школе», информирует официальный сайт РФС. Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола.

Это стало возможно благодаря созданию модуля «Футбол» в учебной программе предмета «Физическая культура». Модуль разработан совместно Минпросвещения России и РФС и уже утвержден в статусе федерального государственного образовательного стандарта.

«Появление футбола в учебном плане, а также регулярные соревнования между школами помогают решить сразу две задачи. Во-первых, укрепить здоровье населения, повысить массовость занятий физкультурой и спортом. Во-вторых, создать дополнительные возможности для появления новых молодых игроков в нашем профессиональном футболе. Начав занятия футболом в школе, ребенок может увлечься этим видом спорта, после чего перейти в ДЮСШ. Там он сможет продолжить свое футбольное обучение и потенциально — вырасти в профессионального футболиста. Ключевой задачей проекта при этом является обучение педагогов, чтобы они проводили занятия футболом по современным методикам», — сказал президент РФС Александр Дюков.

В 2021 году в проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга. Во все школы РФС за счет собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/214251

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Александр Кравченко все материалы автора

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