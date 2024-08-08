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Сегодня, 18:50

В Санкт-Петербурге в 17-й раз пройдет международный юношеский турнир по футболу памяти Морозова

Алина Савинова
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Академия «Зенита» с 22 по 25 августа примет ежегодный турнир памяти заслуженного тренера СССР и легенды сине-бело-голубых Юрия Морозова. Соревнования пройдут в 17-й раз.

Как сообщает пресс-служба петербуржцев, участниками станут футболисты 2009 года рождения. В Санкт-Петербург прибудут команды сборных России и Беларуси, «Кайрата» из Казахстана, бразильского «Флуминенсе» и мексиканского клуба «Депортиво» из Гвадалахары.

Формат турнира представляет собой круговую систему (каждый с каждым), где команды разыгрывают места с первого по шестое. В турнирной таблице места определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах.

Морозов — бронзовый призер Олимпиады-1976, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, бронзовый призер чемпионата СССР (1980), а также бронзовый призер чемпионата России (2001). Он ушел из жизни 15 февраля 2005 года.

Источник: https://fc-zenit.ru/academy/academy_news/2024-08-08-v-sankt-peterburge-proydet-semnadtsatyy-mezhdunarodnyy-yunosheskiy-turnir-po-futbolu-pamyati-yuriya-.htm
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
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 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
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 - : -
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Краснодар – ЦСКА
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