В РФС заявили, что задержание Анохина не имеет отношения к работе в федерации

Задержание бывшего вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Сергея Анохина не имеет отношения к его деятельности в организации.

«По информации РФС, задержание Сергея Анохина не имеет никакого отношения к его деятельности на позиции вице-президента РФС, которую он покинул в феврале 2019 года», — приводит слова РФС ТАСС.

51-летний Анохин с апреля 2022 года он занимал пост гендиректора букмекерской компании FONBET. C 2020 по 2021 год он был президентом «Химки». С 2013 по 2022 год Анохин возглавлял Московскую федерацию футбола, с октября 2022 года он входит в комитет по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее ТАСС сообщили в силовых структурах, что Анохин был задержан правоохранителями по делу о взятке.