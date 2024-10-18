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Сегодня, 14:15

В РФС считают важным налаживать взаимодействие с блогерами

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Pаместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова в ходе сессии на тему «Продвижение спорта в современном информационном пространстве» в рамках форума «Россия — спортивная держава» рассказала о взаимодействии организации с блогерами.

— Блогеры могут быть более бескомпромиссны и остры на язык, чем «официальные» медиа. Но выстраивать отношения надо со всеми лидерами общественного мнения, бессмысленно что-то запрещать и с кем-то конфронтировать. Лучше делать что-то действительно хорошее.

В качестве примера можно привести наш проект «Лига легенд» и ретро-матчи с участием футбольных звезд недавнего прошлого, многие из которых остаются более узнаваемыми, чем действующие футболисты. Я не видела негативных отзывов о нем даже от тех блогеров, которые не всегда позитивно относятся к нашей деятельности. Если мы делаем какие-то действительно правильные и нужные с точки зрения болельщиков и футбольного сообщества вещи, получаем соответствующий отклик.

Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября.

Футбол
РФС
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«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 - : -
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 9 1 2
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