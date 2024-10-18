В РФС считают важным налаживать взаимодействие с блогерами

Pаместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова в ходе сессии на тему «Продвижение спорта в современном информационном пространстве» в рамках форума «Россия — спортивная держава» рассказала о взаимодействии организации с блогерами.

— Блогеры могут быть более бескомпромиссны и остры на язык, чем «официальные» медиа. Но выстраивать отношения надо со всеми лидерами общественного мнения, бессмысленно что-то запрещать и с кем-то конфронтировать. Лучше делать что-то действительно хорошее.

В качестве примера можно привести наш проект «Лига легенд» и ретро-матчи с участием футбольных звезд недавнего прошлого, многие из которых остаются более узнаваемыми, чем действующие футболисты. Я не видела негативных отзывов о нем даже от тех блогеров, которые не всегда позитивно относятся к нашей деятельности. Если мы делаем какие-то действительно правильные и нужные с точки зрения болельщиков и футбольного сообщества вещи, получаем соответствующий отклик.

Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября.