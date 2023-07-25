В РФС рассказали, какие вопросы обсудят на саммите Россия — Африка
В службе коммуникаций РФС сообщили, что организация будет обсуждать на саммите с африканскими делегациями.
«Предметом переговоров станет широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и обмена опытом по обучению тренеров, реализации проектов развития профессионального и детско-юношеского футбола», — сказали ТАСС в службе коммуникаций РФС.
Саммит состоится с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге. Впервые мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи.
Источник: https://tass.ru/sport/18352637
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|
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|1
|1
|0
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|3
|
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|1
|0
|0
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|3
|
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|1
|0
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|
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|
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|0
|
15
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Кр. Советов – Динамо
|- : -
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Урал – Пари НН
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|20:00
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Ростов – Зенит
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|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
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|30.07
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Факел – Локомотив
|- : -
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|30.07
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|31.07
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
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Спартак
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Урал
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|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
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Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
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|И
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|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
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|0
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Ростов
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|0
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