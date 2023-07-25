В РФС рассказали, какие вопросы обсудят на саммите Россия — Африка

В службе коммуникаций РФС сообщили, что организация будет обсуждать на саммите с африканскими делегациями.

«Предметом переговоров станет широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и обмена опытом по обучению тренеров, реализации проектов развития профессионального и детско-юношеского футбола», — сказали ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Саммит состоится с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге. Впервые мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи.