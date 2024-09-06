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Сегодня, 00:55

В РФС рассчитывают, что к 2030 году играть в футбол в школах России будут 3 миллиона детей

Алина Савинова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о развитии программы «Футбол в школе».

«Сегодня каждую неделю полтора миллиона мальчиков и девочек играют в футбол на уроках физкультуры в рамках проекта «Футбол в школе». Ему уже четвертый год, и количество детей, которые хотят заниматься футболом, постоянно увеличивается. Рассчитываем, что к 2030 году регулярно играть в футбол в своих школах будет уже три миллиона мальчиков и девочек по всей России», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Участником проекта «Футбол в школе» может стать любая российская школа. Его первый сезон стартовал в 2021/22 учебном году. Тогда в программе приняли участие 150 школ из 8 регионов.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РФС
Максим Митрофанов
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
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Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Маркус Вендел

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Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
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Муталип Алибеков

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