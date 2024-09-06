В РФС рассчитывают, что к 2030 году играть в футбол в школах России будут 3 миллиона детей

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о развитии программы «Футбол в школе».

«Сегодня каждую неделю полтора миллиона мальчиков и девочек играют в футбол на уроках физкультуры в рамках проекта «Футбол в школе». Ему уже четвертый год, и количество детей, которые хотят заниматься футболом, постоянно увеличивается. Рассчитываем, что к 2030 году регулярно играть в футбол в своих школах будет уже три миллиона мальчиков и девочек по всей России», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Участником проекта «Футбол в школе» может стать любая российская школа. Его первый сезон стартовал в 2021/22 учебном году. Тогда в программе приняли участие 150 школ из 8 регионов.