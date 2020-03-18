В пресс-службе АБФФ прокомментировали решение начать чемпионат Белоруссии

Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему в Белоруссии приняли решение начать местный чемпионат.

— Во вторник прошла большая конференция УЕФА со всеми ассоциациями. С учетом полученной информации, нашим руководством было принято решение начать чемпионат Белоруссии. На данный момент у нас в стране 36 подтвержденных случаев коронавируса. Мы следим за развитием ситуации, получаем информацию от соответствующих инстанций. Однако пока матчи решено проводить со зрителями. Многие чемпионаты приостановлены, но наш сезон только начинается, мы ведь играем по системе «весна-осень». Первый тур пройдет на этой неделе. Недавно также сыграли матчи 1/4 финала Кубка.

По дальнейшему календарю внутренних турниров руководство АБФФ будет совещаться с футбольными клубами. В соответствии с решением УЕФА, национальная и молодёжная сборные не будут проводить сборы в ближайшую международную паузу. Как вы знаете, 26 марта Белоруссия должна была сыграть с Грузией в матче плей-офф квалификации чемпионата Европы УЕФА, однако игра была перенесена, — отметил Алейник. (Дмитрий Зимин)