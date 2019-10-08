Это кино вам точно стоит посмотреть!

7 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера нового фильма режиссеров Андрея Богатырева и Арта Камачо — «Дикая лига». Фильм рассказывает о зарождении футбола в Россиийской Империи, время действия — 1909 год.

Главные роли исполнили звезды российского кино — Владимир Яглыч, Дмитрий Назаров, Иван Охлобыстин, Олеся Судзиловская. Также в картине играет Эдриан Пол, которого вся Россия помнит по легендарному сериалу 1990-х «Горец» (забавно, но Пол и правда с тех пор вообще не постарел). В фильме также есть камео действующих футболистов сборной России — Артема Дзюбы, Романа Зобнина и Алексея Миранчука!

О сюжете. В центре внимания — брутальный бурлак Варлам (его играет Яглыч), который по случайности попадает в английскую футбольную команду, а затем — в русскую, созданную из простых мужиков, никогда прежде не игравших в «ножной мяч». В фильме интересно интерпретируются все современные футбольные темы — например, приглашение высококвалифицированных легионеров (спойлер: один из них в финале сделает гол + решающий пас), ставки на спорт, зарождение спортивной журналистики и профессии комментатора, а также роль иностранного тренера в развитии отечественного футбола, своего рода Гуса Хиддинка образца начала 20 века. Новое прочтение появится и у термина «жена футболиста», чей вклад в успехи или неудачи команды становится действительно судьбоносным.

Фильм «Дикая лига».

Отдельного упоминания заслуживает великолепно исполненная роль Дмитрия Назарова — артист, известный как ярый болельщик «Спартака», играет эксцентричного богача, владельца мануфактур, которому приходит на ум создать собственный футбольный клуб. Команда собрана из мужиков, поэтому ее называют народной, и даже цвета у нее красно-белые. Символично? Правую руку Назарова играет Охлобыстин — у них сложился прекрасный актерский дуэт. Заодно становится ясно, каким должен быть правильный помощник босса народной команды. В фильме есть детективная интрига, кровь и любовь, то есть все как положено — и само собой, там очень много эмоций от футбола, шуток плюс запоминающийся саундтрек.

Олеся Судзиловская, Игорь Добровольский, Аделина Голубенко-Гизатуллина.

Гостями премьеры в «Октябре» стали Олеся Судзиловская, Николай Шрайбер, Аделина Голубенко-Гизатуллина (исполнительница главной женской роли), Евгений Коряковский, Вячеслав Шихалев, Иван Михайловский, Ольга Леснова, Игорь Добровольский, Руслан Ягудин, Марина Орлова, Птаха, Татьяна Миловидная.

На красной ковровой дорожке руководители кинокомпании «Союз Маринс Групп», продюсерского центра «Новое время» и Любительской Футбольной Лиги вручили юным футболистам из команды «Вятич-2011» футбольные мячи, подписанные игроками сборной России по футболу: Акинфеевым, Миранчуками, Мариу Фернандесом, Смоловым, Гильерме, Джикией и Бакаевым. (Дмитрий Симонов)