В Нижнем Новгороде родители избили детского тренера во время матча

В Нижнем Новгороде родители игроков детской команды во время матча избили ее тренера из-за конфликта с матерью одного из футболистов, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Женщина после гола подбежала к наставнику команды и ударила его. Мужчина в ответ толкнул ее на пол, что вызвало негативную реакцию супруга пострадавшей и прочих родителей, напавших на тренера.

По данным источника, до конфликта с тренером женщина вызывающе вела себя во время матча.