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Сегодня, 16:27

В Нижнем Новгороде родители избили детского тренера во время матча

Даниил Аршавский
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В Нижнем Новгороде родители игроков детской команды во время матча избили ее тренера из-за конфликта с матерью одного из футболистов, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Женщина после гола подбежала к наставнику команды и ударила его. Мужчина в ответ толкнул ее на пол, что вызвало негативную реакцию супруга пострадавшей и прочих родителей, напавших на тренера.

По данным источника, до конфликта с тренером женщина вызывающе вела себя во время матча.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
Футбол
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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2.03 19:30
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