Сегодня, 10:51

В Нидерландах рассмотрят отмену ареста Промеса

Анастасия Пилипенко
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Апелляционный суд Амстердама 23 декабря рассмотрит запрос защиты об отмене или о приостановлении предварительного заключения бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Ходатайство об отмене или приостановлении предварительного заключения Квинси Промеса будет рассмотрено на ближайшем заседании 23 декабря», — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Йетта Бурлесон.

По информации источника, заседание продлится около 10 минут, так как на нем не будут рассматриваться другие аспекты дела Промеса.

Суд Амстердама объявил в розыск бывшего игрока «Спартака» из-за двух уголовных дел в Нидерландах — контрабанды наркотиков и нападения на двоюродного брата.

20 июня Промеса доставили из ОАЭ в Нидерланды на самолете в сопровождении Королевской военной полиции. Его заключили под стражу до 2026 года.

Квинси Промес.Вот и все: Промеса экстрадировали в Нидерланды. Будет сидеть минимум до 2030 года по делу о наркотиках и нападении на брата

Источник: ТАСС
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Док

    Держаться! Надеюсь, тяжелейшие тюремные условия не сломят талантливого мастера.

    15.11.2025

    • Инфантино обвинили в нарушении устава ФИФА за слова о Трампе
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

