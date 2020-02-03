В матче 2-го испанского дивизиона одного и того же футболиста удалили дважды за 3 минуты

Во время матча 26-го тура второго испанского дивизиона «Фуэнлабрада» — «Жирона» (0:1) произошел курьезный случай. На 68-й минуте главный арбитр встречи, Исидро Диас де Мера удалил полузащитника"Фуэнлы" Кристобаля Маркеса прямой красной карточкой за грубую игру. Футболист отправился в подтрибунное помещение, однако судья изменил свое решение после вмешательства ВАР, вернул футболиста на поле и показал ему желтую карточку вместо красной. На 71-й минуте, буквально через 10 секунд после возвращения в игру, Маркес вступил в словесную перепалку с полузащитником «Жироны» Алексом Гранеллом, из-за чего арбитр Диас де Мера показал ему вторую желтую карточку и окончательно удалил с поля.