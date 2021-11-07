В Красноярске мужчина выстрелил в 17-летнего футболиста во время матча

В Красноярске мужчина выстрелил в футболиста во время матча, сообщает Mash.

Вчера, 6 ноября в местном спорткомплексе «Изумруд» проходил турнир по футболу между школьными командами. Во время одной из игр один из отцов участников соревнования выкрикивал замечания в адрес команды соперников. 17-летний футболист отреагировал на это и подошел к 43-летнему мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возник конфликт, в результате которого мужчина достал газовый пистолет и выстрелил в плечо игроку.

По информации источника, сразу после инцидента футболиста увезли в больницу, где оказали необходимую помощь и отпустили домой. Сообщается, что полиция выясняет обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.