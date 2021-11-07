В Красноярске мужчина выстрелил в 17-летнего футболиста во время матча
В Красноярске мужчина выстрелил в футболиста во время матча, сообщает Mash.
Вчера, 6 ноября в местном спорткомплексе «Изумруд» проходил турнир по футболу между школьными командами. Во время одной из игр один из отцов участников соревнования выкрикивал замечания в адрес команды соперников. 17-летний футболист отреагировал на это и подошел к 43-летнему мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возник конфликт, в результате которого мужчина достал газовый пистолет и выстрелил в плечо игроку.
По информации источника, сразу после инцидента футболиста увезли в больницу, где оказали необходимую помощь и отпустили домой. Сообщается, что полиция выясняет обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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