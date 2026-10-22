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Судейство

В Корее экс-главу судейского комитета обвинили в денежных поборах с арбитров

Александр Бобров
Шеф-редактор

Бывшего председателя судейского комитета Футбольной ассоциации Кореи Мун Джин Хи заподозрили в том, что он требовал деньги у арбитров и инспекторов. Обвинения прозвучали 21 октября на заседании парламентского комитета по культуре, спорту и туризму.

Депутат Чо Ке Вон представил аудиозапись разговора, на которой, как утверждается, Мун Джин Хи просит одного из инспекторов оказать ему финансовую помощь.

— У меня заканчиваются деньги, поэтому я позвонил попросить поддержки. Пришли немного денег на карманные расходы. Я отправлю тебе номер банковского счета, — говорится на представленной записи.

Парламентарий потребовал расследовать, могли ли денежные выплаты влиять на назначения судей, их оценки, повышение или понижение в категориях.

— Это не просто вопрос передачи денег. Если финансовые операции были связаны с количеством назначений на матчи, повышением или понижением судей, речь идет не только о коррупции. Это серьезное дело, подрывающее доверие ко всей судейской системе, — заявил Чо Ке Вон.

Мун Джин Хи возглавлял судейский комитет до 3 августа 2026 года, когда подал в отставку по личным причинам. Он был вызван на парламентские слушания 21 октября в качестве свидетеля, но не явился. По словам депутата, бывший руководитель судейского корпуса не представил объяснений и сменил номер телефона.

Исполняющий обязанности президента футбольной ассоциации Ли Ен Су сообщил, что внутренняя проверка уже проводилась. По его словам, Мун Джин Хи категорически отверг обвинения, после чего дальнейшее расследование не проводилось. На данный момент не установлено, передавались ли ему деньги и оказывали ли предполагаемые выплаты влияние на судейские назначения и оценки, сообщают Yonhap News и Sports Kyunghyang.

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«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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