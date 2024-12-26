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26 декабря, 23:42

В КДК РФС объяснили отстранение пятерых футболистов за договорные матчи

Даниил Аршавский
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал отстранение пятерых действующих и бывших футболистов «Пари НН-М» от футбольной деятельности за организацию договорных матчей.

«Человек, который был непосредственно причастен к организации договорного матча, получил максимально возможное наказание — пожизненное отстранение от футбольной деятельности. Игроки, которые получили меньшее наказание, пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Для них это решение станет серьезным уроком, но мы учли их раскаяние, отбыв наказание, они смогут продолжить играть в футбол», — приводит слова Григорьянца официальный сайт РФС.

В четверг, 26 декабря КДК РФС пожизненно отстранил Никиту Милюкова, запретил Захару Мозину, Максиму Галочкину, Павлу Шалимову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 лет, а также на 3 года условно отстранил и оштрафовал на 50 000 рублей Дениса Чупурнова.

Источник: РФС
Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
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7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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