В Казахстане перевернулся микроавтобус с детской футбольной командой

Микроавтобус с детской футбольной командой попал в ДТП в Акмолинской области Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Отмечается, что водитель транспортного средства марки Mercedes, совершая маневр обгона грузовой автомашины, допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер.

В результате аварии тренер футбольной команды скончался на месте. Юных игроков доставили в больницу, они находятся под наблюдением врачей.

Микроавтобус с детской командой направлялся из города Павлодара в Астану на соревнования.