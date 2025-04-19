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В Казахстане перевернулся микроавтобус с детской футбольной командой

Алина Савинова
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Микроавтобус с детской футбольной командой попал в ДТП в Акмолинской области Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Отмечается, что водитель транспортного средства марки Mercedes, совершая маневр обгона грузовой автомашины, допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер.

В результате аварии тренер футбольной команды скончался на месте. Юных игроков доставили в больницу, они находятся под наблюдением врачей.

Микроавтобус с детской командой направлялся из города Павлодара в Астану на соревнования.

Источник: ТАСС
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